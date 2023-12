Santa Barbara, i Vigili del fuoco di Frosinone festeggiano la Patrona

“Gli uomini e le donne del Corpo dei Vigili del fuoco festeggiano solennemente la loro Santa Patrona: Santa Barbara – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosinone – Nel comando provinciale di Frosinone, guidato dalla dott.ssa Alessandra Rilievi, si è svolta nella mattinata la cerimonia con la deposizione della corona e la Santa Messa. Abbiamo assistito ad una bellissima cerimonia ed emozionante è stato vedere l’attaccamento che questi uomini e donne hanno verso la loro santa protettrice. Ma oggi vuole essere, oltre un momento di commemorativo, anche un momento per ringraziare e riconoscere il prezioso lavoro che i nostri vigili del fuoco svolgono per rendere un servizio impeccabile a tutti noi. Un lavoro che richiede grande spirito di sacrificio e totale dedizione alla causa perché ogni giorno sono impegnati nella tutela delle persone, delle nostre città e del nostro Paese. La presenza dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari rappresenta un punto fermo per la nostra società. Devono misurarsi con scenari spesso drammatici e sono chiamati ad intervenire in situazioni delicate e pericolose e nonostante ciò devono mantenere freddezza e concentrazione. A tutto il corpo dei Vigili del Fuoco rivolgo il mio ringraziamento per ciò che fanno e un particolare pensiero va a chi ha perso la vita per adempiere al proprio dovere. Un ringraziamento al comandante, dott.ssa Alessandra Rilievi, per il grande ed impeccabile lavoro che quotidianamente svolge sul e per il nostro territorio”.

Redazione Digital