“Torno su una problematica già sollevata in occasione dell’ultimo consiglio comunale di inizio mese – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Purtroppo la gestione della pubblica illuminazione da parte del concessionario, la società Engie, sta palesando limiti ed enormi disagi alla collettività”.

Angelo Pizzutelli

“Tanti, troppi i punti luce spenti da giorni nelle ore notturne, senza dimenticare interi quartieri al buio da settimane ( ad es. viale Mazzini, Viale Napoli, Via La Botte, Via V Ferrarelli, Via Cavoni, Via Maria ecc ecc…). Manca una figura comunale di collegamento tra il gestore e lo stesso Comune e l’auspicio è che alle rassicurazioni avute in consiglio comunale da chi di dovere alle eccezioni sollevate, seguano concretamente i cosiddetti fatti”.

Redazione Frosinone