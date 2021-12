“Già in passato Fabio Tagliaferri aveva dato prova di saltare spesso alcuni passaggi fondamentali nel dibattito democratico, come quando aveva rischiato di far aprire una crisi in piena estate, abbandonando il gruppo nel quale era stato eletto, senza avvertire non solo i suoi consiglieri, ma neppure i consiglieri del nuovo gruppo che lo avrebbe dovuto ospitare – hanno affermato i responsabili della lista Ottaviani – Ma adesso, cercando di indire una riunione senza il Sindaco Ottaviani, per programmare la prossima amministrazione, in continuità magari con le ultime due consiliature, appare veramente una fantasticazione politica imbarazzante. Peraltro, non invitare la lista civica Ottaviani, la più votata nel 2017, con un sindaco che riporta ancora oggi una delle percentuali di gradimento più alte in Italia, tra quelli al secondo mandato, non è solo scortesia istituzionale, ma anche uno strenuo tentativo di tentare un assist a favore della sinistra. Però, almeno questa speriamo che non sia farina del sacco di Tagliaferri, ma solo di qualche ‘consigliori’, arruolato in servizio permanente effettivo nella fila della vecchia sinistra che, in passato, tanti danni aveva prodotto in città. La lista Ottaviani, sicuramente più sensibile alla massima partecipazione democratica, chiederà al sindaco di convocare subito dopo le festività natalizie un ampio vertice con i partiti politici e le liste civiche di centrodestra, per le regole e la scelta del candidato a Sindaco attraverso il metodo delle primarie, invitando anche Fabio Tagliaferri”.

“Il circolo cittadino di Forza Italia – ha aggiunto il commissario per la città di Frosinone, Giuseppe Scaccia – non parteciperà al tavolo del centrodestra convocato dal segretario di FDI, Fabio Tagliaferri. L’unità della coalizione è, per Forza Italia, un asset fondamentale e irrinunciabile. Siamo convinti – come, peraltro, già ribadito in più occasioni dal presidente del consiglio comunale di Frosinone, Adriano Piacentini – che sia necessario continuare ad operare tutti nella medesima direzione, nella quale rivestono un ruolo imprescindibile l’ascolto delle esigenze delle persone, la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, oltre alla messa in campo di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, come abbiamo dimostrato negli ultimi 10 anni. Del resto, gli obiettivi e i programmi condivisi da tutti i partiti e le liste civiche che si riconoscono nel centrodestra hanno permesso di raggiungere importanti risultati dal punto di vista amministrativo, urbanistico e sociale nel capoluogo guidato dal sindaco Nicola Ottaviani, che di quegli obiettivi e di quei programmi è sempre stato ideatore, sostenitore e garante. Per questo motivo, riteniamo che qualsiasi occasione di confronto che intenda riunire l’intera coalizione debba necessariamente includere la presenza del sindaco Ottaviani che, peraltro, in questi mesi, ha più volte sottolineato l’importanza dell’unità della coalizione stessa. Che va mantenuta tenendo sempre ben presente gli obiettivi da raggiungere in futuro, consolidando l’importante lavoro portato avanti nel corso di due consiliature dall’amministrazione Ottaviani”.

Redazione Frosinone