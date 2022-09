Frosinone, trova portafoglio con dentro 500 euro e lo consegna alla Polizia

Nella mattinata di ieri, presso la Questura di Frosinone si è presentata una cittadina che aveva rinvenuto un borsello con all’interno quasi 500 euro, ma nessun documento che potesse permettere di individuare il proprietario. Agli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone la signora ha riferito di aver trovato il borsello a terra, in strada, proprio nei pressi del vicino mercato rionale che si tiene ogni giovedì. I poliziotti, dopo aver congedato la signora ed aver preso in consegna il tutto, si sono diretti proprio al mercato, nel tentativo di rintracciare tra i banchi la legittima proprietaria. Ed infatti, poco dopo sono stati fermati da una donna, la quale in quel momento si trovava in compagnia della cittadina che poco prima aveva portato il portafogli in Questura, da cui era già stata notiziata del rinvenimento. Dopo i dovuti accertamenti, svolti presso un istituto bancario di Frosinone, grazie al ritrovamento dentro il borsello di una ricevuta di prelievo presso uno sportello bancomat del capoluogo, gli operatori della Polizia di Stato hanno restituito alla donna il denaro che aveva perso, ricevendo da questa un sentitissimo ringraziamento per la celerità con la quale l’hanno rintracciata, gratitudine espressa pure nei riguardi di chi aveva ritrovato quanto da lei smarrito e, invece di approfittare della sua sventura, con un comportamento encomiabile, portava quanto rinvenuto alle forze dell’ordine anziché tenerlo per sé.

Redazione Frosinone