Elezioni, Renzi convinto “Siamo l’unico voto utile per far crescere l’Italia” 

“Siamo l’unico voto utile perché l’Italia torni a crescere”, ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, all’evento di apertura della campagna elettorale del Terzo Polo a Milano. “Dobbiamo salvare il paese – ha aggiunto -, da una parte c’è una destra sovranista tra le peggiori in Europa, dall’altra una sinistra populista. E tra gli altri, a destra, sinistra e nel M5s, c’è chi ha mandato a casa Draghi, noi l’abbiamo sostenuto”. “Io non voglio fare polemica con nessuno, non certamente con Letta, quello che gli dico è ricordati da che storia vieni, non è così schematica Berlinguer-Almirante. C’era qualcosa di mezzo in Italia ed è molto importante”, ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, all’evento di apertura della campagna elettorale del Terzo Polo. “Noi non replichiamo (sul voto utile ndr) – ha aggiunto – è un dato di fatto, ci sono quattro coalizioni, non c’è fattualmente voto utile che non sia sul plurinominale in particolare al Senato ed è lì che fermeremo la destra, ma non la fermeremo dicendo ‘fermiamo la destra’ ma dicendo agli italiani quello che vogliamo fare. È l’unico voto utile che c’è”. ansa.it