Frosinone, tra letteratura e musica ecco il libro di Massimo Sensale e il concerto di Antonio Sensale

Il prossimo 17 maggio alle 17,30 presso “La saletta” Centro delle arti di Frosinone si terrà l’evento “Tra letteratura e musica”. Prima la presentazione del libro “Fantasmi in tribunale” di Massimo Sensale poi il concerto “Pianoforte solo” di Antonio Sensale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Massimo Sensale vive a Napoli dove è nato nel 1958. Magistrato dal 1984, attualmente alla Corte d’appello di Napoli, ha prestato servizio lungamente presso il Tribunale di Frosinone dal 1989 al 2003. Oltre numerosi saggi strettamente giuridici e collaborazioni a riviste specializzate (dal 2016 è direttore scientifico della rivista Nuova Temi Ciociara), ha pubblicato, in ambito letterario, “Appunti di geografia interiore” (Volturnia, 2019), “Progetti per il futuro” (Volturnia, 2022) e “Fantasmi in tribunale” (Le Lucerne, 2023). Nel 2023 ha ottenuto il Premio Lucius Calidius di Macchia d’Isernia e il Premio Vincenzo Rispo di Napoli per racconti brevi.

Antonio Sensale, studente di ingegneria informatica presso l’Università Federico II, ha conseguito nel 2018 il diploma di pianoforte con votazione di 10/10, lode e menzione speciale, presso il Conservatorio statale Cimarosa di Avellino. Ha partecipato a stages, masterclasses e seminari con i maestri Alexander Hintchev, Leonid Margarius, Massi-mo e Stefania Bertucci, Riccardo Risaliti, Matteo Fossi, Filippo Arlia. Ha ricevuto im-portanti riconoscimenti quali il Premio speciale del Presidente della Giuria (Premio del Teatro San Carlo 2013), il Trofeo del Centro Formazione Culturale Flegreo (2013), il Premio della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli (Musica in jeans 2012). Ha ottenuto primi premi e primi assoluti in oltre venti concorsi pianistici per categorie. Ha tenuto concerti fin dall’età di dodici anni per importanti istituzioni musicali e universita-rie tra cui Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Centro studi pianistici Vincenzo Vita-le, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Associazione NapoliNova, Piano City Napoli, Centro Italiano di Musica da Camera, Associazione Palazzo Venezia di Napoli, Associazione Culturale Mousikè, Associazione Antonio Berté, Associazione Napolipia-no. È stato ospite del 32° Festival Internazionale di Karditsa (Grecia), della Casa Cio-ciara della Cultura (2019) e di numerosi enti e associazioni culturali.

