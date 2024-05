Frosinone, Technology Entertainment Design ecco tutto il programma

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio del primo TEDxFrosinone, un evento che promette di portare innovazione, ispirazione e valore alla nostra comunità. TEDxFrosinone è parte del programma internazionale TEDx, un’iniziativa senza scopo di lucro che offre una piattaforma per condividere idee e storie significative. TEDx è una ramificazione del movimento TED (Technology, Entertainment, Design), che consente alle comunità locali di organizzare eventi autonomi che seguono lo stesso formato delle celebri conferenze TED. In linea con la missione fondamentale del TED, ovvero “Ideas Worth Spreading” (Idee Da Diffondere), TEDx offre una piattaforma per condividere idee e prospettive innovative su una vasta gamma di argomenti. L’idea di organizzare la prima edizione di TEDxFrosinone è nata da Girolamo Porcaro, Founder & Organizer del progetto, con l’obiettivo di mettere in risalto le idee innovative e le esperienze di successo di relatori e artisti legati al nostro territorio. Questo ambizioso progetto è reso possibile grazie all’impegno di un team straordinario di volontari professionisti, che dedicano volontariamente il proprio tempo e le proprie competenze alla realizzazione di questo evento. L’evento mira a generare un impatto culturale significativo, promuovendo il dialogo e lo scambio di idee tra persone provenienti da diverse discipline. TEDxFrosinone ospiterà una serie di speaker eccezionali, provenienti da varie discipline, ognuno con una storia e un’esperienza unica da condividere. Tra gli speaker confermati figurano:

1. Carlotta Mastroianni: Gallerista d’arte e laureata in Architettura, Carlotta sfida le barriere culturali ed economiche legate all’arte, trasformandola in un linguaggio universale che unisce e arricchisce le nostre vite.

2. Enrico Zuccaro: Avvocato, giornalista e custode della storia, Enrico ci porterà in un viaggio attraverso la storia, mettendo in luce il valore della memoria e dell’identità.

3. Francesco Colicci: Imprenditore nel settore del marketing e della tecnologia, Francesco condividerà la sua esperienza nel guidare le aziende verso il successo, dimostrando il valore dell’impegno personale e della responsabilità sociale.

4. Francesco Maria Ballarani: Pioniere nell’intelligence e nell’innovazione, Francesco spiegherà come il suo concetto di Human Data Income sta rivoluzionando il modo in cui valutiamo e utilizziamo i dati personali.

5. Francesco Petrucciano: Esperto di diritto comparato, Francesco ci guiderà attraverso una riflessione profonda sul valore e i significati della guerra, sfidando le nostre percezioni e convinzioni.

6. Gabriele Ciprietti: Musicoterapeuta impegnato nella promozione della salute mentale e del benessere attraverso la musica, Gabriele condividerà la sua esperienza nel migliorare la vita delle persone attraverso la terapia musicale.

7. Janet De Nardis: Regista, Giornalista e conduttrice televisiva, Janet ci farà riflettere sul valore delle parole e della comunicazione nella costruzione di un futuro migliore.

8. Maurizio Lozzi: Sociologo e giornalista, Maurizio esplorerà il significato della partecipazione attiva nella costruzione di una società democratica e inclusiva.

9. Gianluca Masi: Astrofisico e divulgatore scientifico, Gianluca ci porterà nello spazio per esplorare le meraviglie dell’universo e il valore della ricerca scientifica.

10. Michele D’Ambrosio: Consulente di comunicazione d’impresa e scrittore, Michele condividerà il suo approccio innovativo alla narrazione valoriale e distintiva per migliorare il posizionamento del brand e il coinvolgimento del pubblico.

La giornata sarà arricchita dalla partecipazione di due performers straordinarie: Sara Scarsella e Chiara Carla Napoletano. Sara Scarsella si esibirà con la sua voce e il suo inedito, regalando al pubblico un’interpretazione profonda e intima del suo pezzo. Nel frattempo, Chiara Carla Napoletano proietterà un suo cortometraggio.

TEDxFrosinone si terrà il 18 Maggio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nella città di Frosinone gli studi televisivi di Extra TV. Sarà un’occasione unica per la nostra comunità di partecipare a conversazioni stimolanti e coinvolgenti su una vasta gamma di argomenti, tutti incentrati sul tema centrale del “valore”. I dibattiti saranno trasmessi sui canali ufficiali TEDx, garantendo un’ampia diffusione delle idee condivise durante l’evento. L’evento ha ottenuto un successo straordinario, con un feedback estremamente positivo da parte del pubblico. È stato un vero e proprio trionfo: tutti i biglietti sono stati venduti in meno di una settimana, raggiungendo il sold out in soli 5 giorni. Questo riscontro evidenzia il grande interesse e la forte curiosità della popolazione per eventi di aggregazione come questo.

Siamo orgogliosi di annunciare che l’evento TEDxFrosinone è patrocinato dal Comune di Frosinone. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al generoso supporto dei premium sponsor: Seweeb S.r.l. e Meglio Banca, e al contributo di La.Co.Ter. S.r.l., , Cialone Tour S.p.A., De Vellis Servizi Globali S.r.l., Gemar Ballons S.r.l., Vittoria Assicurazioni Agenzia Generale di Frosinone di Tozzi Maria Teresa, Organizzazione Servizi Industriali S.r.l. .

L’evento godrà di una rilevante copertura mediatica grazie alla media partnership con Extra TV e Radio Cassino Stereo. Il make-up e l’hair styling saranno esclusivamente curati dal salone di bellezza Io Donna s.r.l.s. di Frosinone Via marittima 45, che offrirà i propri servizi durante l’evento. Il buffet sarà gestito dal ristorante Osteria Santa Lucia.

La sponsorship dell’ Associazione LiberaAutismo, della Fondazione Exodus e dell’Aide Onlus è motivo di grande orgoglio per l’organizzatore, il Dott. G. Porcaro, che ha fortemente voluto che TEDxFrosinone fosse uno spazio inclusivo, valorizzando le singole esperienze e abbracciando la diversità.

TEDxFrosinone si propone come un luogo in cui cercare il valore al di là dei pregiudizi, promuovendo l’uguaglianza e la solidarietà. In particolare, i partecipanti delle suddette associazioni supporteranno il catering, occupandosi di servire cibo e bevande agli ospiti durante l’evento. Per ulteriori informazioni su TEDxFrosinone visitando i seguenti link: informazioni su TEDx: https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program Sito web di TEDxFrosinone: https://www.tedxfrosinone.com/

Per richieste di interviste o altre informazioni mediatiche su TEDxFrosinone, contattare: Girolamo Porcaro +39 3938321996; info.tedxfrosinone@gmail.com Seguite TEDxFrosinone sui social media per aggiornamenti in tempo reale e condividete la vostra anticipazione utilizzando l’hashtag ufficiale: #TEDxFrosinone.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio di scoperta e condivisione il 18 Maggio, mentre esploriamo idee che illuminano il nostro presente e plasmano il nostro futuro.

Nello spirito delle idee degne di essere diffuse, TEDx è un programma di eventi locali auto-organizzati che riuniscono persone per condividere un’esperienza simile a quella di TED. Durante un evento TEDx, video TED Talks e relatori dal vivo si combinano per suscitare discussioni profonde e connessioni. Questi eventi locali, auto-organizzati, sono marchiati TEDx, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. La Conferenza TED fornisce linee guida generali per il programma TEDx, ma gli eventi TEDx individuali sono auto-organizzati. (Soggetti a determinate regole e regolamenti.)

Redazione Digital