Bambina di 2 anni azzannata da un pitbull, elitrasportata il cane rinchiuso nel canile

Un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bambina di 2 anni e mezzo, mentre giocava con la sorellina gemella, rimasta illesa. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda. Avrebbe riportato ferite al volto e agli arti. La sorellina è riuscita invece a rifugiarsi in bagno. In casa con loro c’era la zia, a far loro da baby Sitter mentre i genitori, di origine sudamericana, erano al lavoro. L’aggressione è avvenuta lunedì in un appartamento di via Picardi 124 a Sesto San Giovanni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco del Comando di Milano, Ats e la polizia locale del Comune alle porte del capoluogo. Anche la zia delle due bambine è rimasta ferita nel tentativo di sottrarre le nipotine dall’aggressione del cane. La donna è stata trasferita in codice giallo al Niguarda. Il pitbull si trova ora rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti. corriere.it