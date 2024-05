Frosinone, spostamento del mercato comunale ecco la nuova sede

Dal 12 giugno, il mercato settimanale del mercoledì in piazza Salvo D’Acquisto sarà spostato provvisoriamente nell’area immediatamente di fronte la piazza stessa, grazie a un accordo stipulato dal Comune di Frosinone con l’Ater di Frosinone, che metterà a disposizione a titolo gratuito lo spazio di sua proprietà. L’amministrazione comunale provvederà quindi a bonificarlo e renderlo fruibile per ospitare al meglio i banchi e i frequentatori del mercato. Il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale mediante gli assessorati allo sviluppo economico (Valentina Sementilli), patrimonio (Angelo Retrosi), con il coordinamento operativo del sindaco Riccardo Mastrangeli e il contributo del presidente della commissione commercio Corrado Renzi, si è reso necessario in considerazione degli interventi di realizzazione del parcheggio di piazza Salvo D’Acquisto, a servizio del sistema pubblico di mobilità sostenibile, che permetterà ai cittadini l’interscambio tra auto, bici, mezzi elettrici del trasporto pubblico locale e bus elettrico a corsia preferenziale. Lo spostamento nell’area di fronte la piazza stessa, che avverrà in modo provvisorio in concomitanza della durata dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio, è stato illustrato alle associazioni di categoria che hanno accolto la novità favorevolmente. “Desidero ringraziare – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – il commissario straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Frosinone on. Antonello Iannarilli e gli uffici dell’Azienda. La disponibilità e collaborazione mostrate indicano una concreta attenzione alle esigenze della nostra comunità e rafforzano il rapporto proficua sinergia tra Enti, a beneficio della collettività”. I settori sviluppo economico, lavori pubblici e polizia locale (quest’ultimo coordinato da Maria Rosaria Rotondi) stanno infine lavorando alla riqualificazione dell’area mercatale di Selva Piana.

Redazione Frosinone