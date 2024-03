Frosinone, seconda sparatoria in poco tempo “Situazione fuori controllo”

“A seguito dell’ultimo e grave fatto di cronaca avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in pieno centro, non deve e non può essere sottovalutato quello che sta accadendo a Frosinone – hanno affermato il consigliere comunale Pasquale Cirillo e il consigliere comunale Maurizio Scaccia – Non è infatti, un caso isolato. Già lo scorso luglio nel centro storico del Capoluogo è avvenuta una sparatoria, ingenerando attimi di paura tra i cittadini. Qualche giorno fa il nostro assessore comunale Adriano Piacentini è stato aggredito e malmenato. In molte zone della città la situazione è degradante. Noi tutti come istituzioni dobbiamo riconoscere che a Frosinone la situazione è fuori controllo e richiede seri ed immediati interventi in tema di sicurezza. Il senso di allarme, paura e rassegnazione della cittadinanza in merito alla perdita di sicurezza ha raggiunto livelli prossimi all’esasperazione. Dobbiamo dare tutti insieme come Comunità una risposta congiunta. E’ necessario istituire un coordinamento permanente tra Comune, Comando dei Carabinieri, Questura, Comandi della Guardia di Finanza, Prefettura ed altre istituzioni. Dobbiamo investire maggiori risorse sulla polizia locale, effettuare una mappatura ed un controllo sui vari immobili del territorio e mettere risorse sul sociale e sullo sport in progetti di educazione civica e coesione. Queste considerazioni sono un atto dovuto alle richieste dei cittadini che ci chiedono di rappresentare le loro istanze su questo tema da diverso tempo”.

Redazione Frosinone