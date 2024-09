Frosinone, seconda edizione SportCity ecco tutto il programma

Anche Frosinone tra le 160 città aderenti allo Sportcity Day, un momento unico e straordinario che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. Nel capoluogo, la manifestazione si terrà alla Villa comunale, domenica 22 settembre, dalle 9 alle 15, con ingresso gratuito. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone; con loro, Daniele Cristofani, responsabile presidio territoriale Frosinone direzione sport nei territori Sport e salute Spa; Maurizio Federico, presidente Aci Frosinone e fiduciario Coni; Piergiorgio Fascina, Delegato Fipic e membro di giunta del Comitato Paralimpico del Lazio; Filippo Tiberia, presidente AICS Frosinone. In collegamento da remoto, invece, Fabio Pagliara, Presidente Fondazione SportCity e il generale Vincenzo Parrinello. Presenti anche i consiglieri comunali Marco Sordi e Teresa Petricca. Tra gli intervenuti, il presidente di Acea Ato 5 Roberto Cocozza: l’azienda fornirà infatti l’acqua che sarà utilizzata nelle due piscine allestite per l’evento. La manifestazione potrà inoltre contare sulla fornitura di acqua da parte di Filette, a disposizione di tutti i partecipanti. “Saranno 56 le società partecipanti allo SportCity day di domenica, con un sensibile aumento di adesioni rispetto allo scorso anno, che ne certifica il successo e il gradimento. Lo sport, ad ogni livello, insegna ai nostri ragazzi valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, attraverso la gioia di stare insieme e di confrontarsi con gli altri – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – È, quindi, importante che tutti possano praticare l’attività sportiva. È compito anche dell’amministrazione promuovere ogni iniziativa che metta al centro lo sport quale motore di coesione e inclusione, di sana competizione e benessere, e l’enorme lavoro svolto dal consigliere Pallone va proprio in questa direzione. Impegno costante a intercettare finanziamenti, attenzione verso impiantistica sportiva, organizzazione e sostegno di iniziative di carattere nazionale: la città di Frosinone continuerà a lavorare su queste direttrici”.

“L’obiettivo dell’amministrazione Mastrangeli – ha aggiunto il consigliere delegato Pallone – è lavorare affinché lo sport – in ogni sua declinazione – abbia, a Frosinone, i massimi livelli di valorizzazione, anche sfruttando gli spazi all’aperto per promuovere la cultura del movimento. Domenica tutta Italia, con lo Sportcity day, diventerà un’enorme palestra: in particolare, a Frosinone, dalle 9 alle 15 alla Villa Comunale, sarà possibile divertirsi e mettersi alla prova con diverse discipline sportive, dalle arti marziali, al calcio; presenti all’appello pallavolo, pallacanestro, danza, crossfit, pallanuoto, tiro con l’arco, ginnastica artistica, giochi sportivi tradizionali, tennis, paddle, pickleball, scherma, yoga, sci. Protagonisti anche l’Aci, per la guida sicura, e l’associazione Anche noi presieduta da Annalisa Silenzi, con la polisportiva omonima.

Lo sport è un valore che unisce ognuno di noi, è divertimento, inclusione, coesione. Sotto l’attenta guida di tecnici qualificati, gli operatori metteranno a disposizione la propria esperienza, consentendo ai partecipanti di ogni età di scegliere l’attività più consona ai propri gusti, alle proprie attitudini e allo stato di forma, per una giornata all’insegna di sport, salute e tanto divertimento”.

Lo SportCity day, fortemente voluto dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli e dal consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, vede insieme il Comune di Frosinone con Fondazione SportCity e Sport e Salute.

Redazione Frosinone