Frosinone, mammografia ed ecografia gratuita contro il tumore al seno

Mercoledì 25 settembre Frosinone ospiterà l’evento di WelfareCare dedicato alla prevenzione del tumore al seno, “Mammografia ed ecografia gratuita”, in piazza Falcone e Borsellino, dalle ore 9 alle 18, con una pausa dalle 13 alle 14. Le prenotazioni saranno attive dal 18 settembre a partire dalle 9.30all’interno del sito https://prenota.welfarecare.org/. I posti sono limitati: si consiglia di registrare il proprio nominativo il prima possibile. Questi i requisiti per aderire all’iniziativa: avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita; non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi; non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture di prevenzione; abitare nel comune in cui si terrà l’evento. “Il Comune di Frosinone, su mio indirizzo e dell’assessore al welfare Paolo Fanelli – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – ha scelto di ospitare e promuovere questa importante iniziativa di prevenzione gratuita, rivolta a coloro che non rientrano nei programmi di screening del Servizio sanitario nazionale, perché ritiene fondamentale offrire alle concittadine un’opportunità in più, in aggiunta alle tante attività già messe in campo dalla Asl di Frosinone, di prendersi cura della propria salute. La prevenzione non è soltanto uno strumento essenziale: è un vero e proprio salvavita. L’amministrazione intende testimoniare la propria vicinanza ai cittadini anche sostenendo azioni concrete che migliorino la qualità della vita e tutelino il benessere della nostra comunità”.

Redazione Frosinone