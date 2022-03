Frosinone, Sara Battisti nominata ambasciatrice Telefono Rosa

“Sono stata nominata Testimonial Ambasciatrice dell’Associazione Volontarie Telefono Rosa Frosinone, presso il Teatro Antares di Ceccano – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – È davvero un grande orgoglio. Un riconoscimento che ho voluto dedicare al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla Giunta e alle colleghe ed i colleghi con le quali e con i quali in questi anni abbiamo profuso un grande impegno per ridurre le diseguaglianze. Approfitto per rivolgere un caloroso ringraziamento a Patrizia Palombo, Presidente dell’associazione, per questa nomina e, soprattutto, per lo straordinario lavoro che svolge per il territorio. La Regione Lazio sta facendo molto sulle pari opportunità. Penso, solo per citare due esempi, all’implementazione della rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio sul territorio. A oggi sono 13 i centri antiviolenza esistenti e 11 quelli di prossima apertura; mentre, per quanto riguarda le case rifugio, sono 8 quelle funzionanti e 2 quelle in via di apertura. Oppure al contributo una tantum per orfani di una donna vittima di femminicidio, con il Lazio tra le prime regioni in Italia a varare questa misura. La strada è ancora lunga e ne siamo consapevoli, ma in tante e tanti stiamo contribuendo ad innescare un cambiamento ormai inevitabile che, mi auguro prima possibile, possa consegnarci – conclude – una società fondata sempre più sul rispetto e sulle pari opportunità”.

Redazione Digital