È venuto a mancare Davide Palladinelli. Conosciuto da molti a Veroli e non solo. Generoso e cordiale, ricordato con affetto da tutti. I funerali si terranno il prossimo 15 marzo alle 10 nell’Abbazia di Casamari in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.