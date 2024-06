Frosinone, Petricca e Martino lasciano la lista Ottaviani “Sostegno al sindaco Mastrangeli”

“Il convegno del 25 giugno scorso tenutosi presso il Teatro Vittoria di Frosinone in difesa di Selva dei Muli, a riaffermare il NO al Biodigestore a Frosinone, a cura dell’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente, ha registrato, incontrovertibilmente, la totale assenza all’evento dei consiglieri ed assessori della Lista Ottaviani – hanno affermato i consiglieri Teresa Petricca e Giovambattista Martino – Tale circostanza ha di fatto certificato e ulteriormente rafforzato il nostro convincimento sulla diversità di interesse e sensibilità verso il tema “ambiente e salute” che ci identifica e ci diversifica dal resto della Lista Ottaviani costituendo, già da tempo, motivo di irrisolta incomprensione più e più volte rappresentata e significata, concretizzando, di fatto, una marginalizzazione via via più avvertita e subita da parte degli scriventi. Pertanto, dopo il Convegno, preso atto della condizione per noi sempre più difficile da sopportare in seno al gruppo, nel ribadire il nostro completo appoggio all’Amministrazione Mastrangeli, abbiamo partecipato al Sindaco la necessità di non riconoscerci più nella Lista Ottaviani, precisando che tale difficile e sofferta scelta, non simula, come da mai, richieste altre e ci sottrae da modalità di comportamento, irrituali, espresse da chi internamente, a nostro avviso, sembra indebolire la maggioranza”.

Redazione Frosinone