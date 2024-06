Assicurazione viaggio, ecco le polizze da sottoscrivere prima di partire

Quale polizza conviene attivare se si decide di trascorrere le vacanze all’estero? A cosa bisogna prestare attenzione se si scelgono mete come la Tanzania o il Sudafrica? Che tipo di copertura sanitaria conviene avere prima di andare in Giappone o negli Stati Uniti? Proviamo a chiarire alcuni di questi dubbi, partendo da alcune regole che è bene seguire sempre, come consultare il sito della Farnesina «Viaggiare sicuri», controllare i documenti necessari e la normativa sanitaria in vigore nel Paese in cui si vuole andare. La stipula di una polizza viaggio mette a riparo da una serie di rischi e consente di risparmiare tempo, denaro e ridurre le difficoltà se qualcosa dovesse andare male. Una polizza viaggi standard in genere prevede: assistenza h24, 7 giorni su 7, con presa in carico diretta delle spese e la garanzia rimborso spese mediche ospedaliere e farmaceutiche con possibilità di scegliere il massimale. A queste si possono aggiungere una serie di garanzie integrative come quella sul bagaglio, gli infortuni o responsabilità civile in viaggio. La polizza annullamento, invece, rimborsa il costo della penale in caso di annullamento per cause documentabili. A partire da questo, nelle prossime schede vediamo a cosa prestare attenzione, soprattutto sul fronte sanitario, se si vuole programmare una vacanza in uno di questi Paesi: Stati Uniti, Giappone, Brasile, Dubai, Maldive, Tanzania, Sudafrica. corriere.it