Frosinone, ok manovra finanziaria Meloni “Assunzioni under 35”

“La manovra approvata dal governo Meloni ha segnato un forte cambio di rotta rispetto ai governi del passato soprattutto in materia di occupazione giovanile dove si è deciso di incentivare le assunzioni di under 35, al momento inoccupati, oltre che in quella della Sanità Pubblica dove, con lo stanziamento di 136 miliardi di euro, si è assistito al più alto investimento mai previsto in materia – ha affermato Armando Conte, presidente provinciale di Gioventù Nazionale – Siamo felici di come il nostro governo abbia voluto puntare sulla nostra generazione iniziando a programmare concrete soluzioni per diminuire il gap occupazionale rispetto agli altri Stati d’Europa. Per troppo tempo l’Italia è stata sul podio degli Stati comunitari con il tasso di disoccupazione giovanile più alto, addirittura per un periodo di tempo abbiamo occupato anche il gradino più alto ma oggi appare evidente quanto questo appartenga esclusivamente al passato. In tal senso importanti sono gli sgravi fiscali, questi variano dal 20% per le imprese che assumo con contratti a tempo indeterminato fino ad arrivare al 30% per quelle che assumo i giovani appartenenti alla categoria NEET, chiara è la volontà governativa di intervenire su tematiche di massima rilevanza riducendo il costo del lavoro. Immaginiamo che il tutto abbia dei riflessi positivi anche nella nostra terra, così da poter garantire ai molti giovani ciociari di trovare sbocchi occupazionali nella provincia di Frosinone e consentire loro di poter continuare a vivere nella propria terra d’origine. Il governo Meloni ad un anno dal proprio insediamento è presente e vicino al popolo italiano e questa tipologia di manovre ne sono un chiaro esempio”.

Redazione Frosinone