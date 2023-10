Costituzione, un nuovo albero in ogni comune della Ciociaria ecco l’iniziativa di Sara Battisti

Al via ‘Le Radici nella Carta’, l’iniziativa che prevede un albero per i Comuni della Provincia di Frosinone dedicato agli articoli della Carta Costituzionale che quest’anno festeggia i 75 anni. Un impegno preso dalla consigliera regionale Pd, Sara Battisti, nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali. Presenti all’iniziativa, oltre alla promotrice Sara Battisti, il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, gli assessori Vinci e Santobianchi, i consiglieri comunali Di Fabio e Recchia. “Piantare un albero ogni 500 km percorsi per restituire alla nostra terra una parte dell’ossigeno che ogni giorno con l’utilizzo delle nostre automobili facciamo venire meno: questo era l’impegno – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Abbiamo iniziato dalle scuole perchè è lì che si radicano i principi fondamentali che stanno alla base della nostra democrazia. Nella prima tappa di questa mattina, ad Alatri, presso l’Istituto Comprensivo Alatri 1 e con la Dirigente Scolastica, l’Amministrazione comunale, il corpo docente, le alunne e gli alunni abbiamo analizzato i primi 4 articoli della Costituzione e gli articoli 33 e 34, che trattano anche di diritto allo studio. Mi ha colpito la grande partecipazione emotiva degli alunni e il coinvolgimento della dirigente scolastica, Rossella Veglianti, dei docenti, degli ospiti e degli amministratori intervenuti. Ringrazio tutti per la partecipazione in quello che considero un momento di riflessione molto importante in una giornata su che ha unito azioni di tutela ambientale con la piantumazione dell’albero che ha delle solide radici come la Costituzione e momenti di approfondimento, includendo le scuole, sulla legalità, sulla democrazia, sull’inviolabilità dei diritti e sull’uguaglianza. Sulla conoscenza, dunque, dei cardini della nostra carta costituzionale”.

Redazione Alatri