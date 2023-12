Frosinone, nuovi giochi per bambini alla villa comunale spazio anche per cani

In arrivo la riqualificazione dell’area per i più piccoli all’interno della Villa comunale, con nuovi

giochi e pavimentazione. Nel Parco De La Fontaine, invece, sarà installata una attrezzatura per l’agility dog. “L’amministrazione comunale provvederà – ha dichiarato

il vicesindaco Antonio Scaccia – all’acquisto

e all’installazione di un’attrezzatura ludica (composta da torre, scivoli,

altalena e pannelli interattivi) per l’area dedicata ai più piccoli nella Villa

comunale, oltre al rifacimento della pavimentazione antitrauma per circa 70 mq.

Nell’ampia area per lo sgambamento cani del parco De La Fontaine, invece, sarà

posizionata una rampa per l’agility dog, disciplina per tutti gli amici a

quattro zampe”.

Redazione Frosinone