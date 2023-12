Frosinone, concerto di Natale con zampogne pifferi organetti ecco tutto il programma

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma, fortemente voluto dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, di “Frosinone Città in festa”. “Famiglie, giovani, anziani: tutta la città è stata coinvolta nel calendario di iniziative pensato per celebrare le festività – ha affermato il sindaco Mastrangeli – Anche nei giorni che precedono e seguono il Natale, non mancheranno occasioni di condivisione, aggregazione e divertimento per tutti”. Mercoledì 20 dicembre alle 17.30 la Villa comunale ospiterà Smart Xmas games: la facciata della Villa Comunale diventerà un campo di gioco. Proiezioni 3D interattive; giochi arcade anni 80 da 4 a 8 persone insieme; per bambini, ragazzi e adulti. Sabato 23, alla Villa, alle 17.30 Concerto natalizio di musica “Ronda popolare” con zampogna, pifferi, organetti, tamburelle, danze popolari a tema natalizio; ore 18.30, spettacolo di danza a cura di Formazione Danza Iolanda Rocchi. Domenica 24, in piazzale Vittorio Veneto, dalle 11 alle 19 Grinch village party, l’aperitivo di Natale in piazza. Un party “insolito” ed originale che vedrà l’irriverente Grinch al centro dell’attenzione di adulti e bambini. Area food e drink, con stand enogastronomici. Spettacolo di danza curato all’associazione Hip Hop Academy, gruppo di artisti dj che si alterneranno in consolle. Itinerante, dalle 11 “La Fisiorchestra di Babbo Natale”, a cura della Scuola di Musica del Maestro Angelo Piccoli. Martedì 26, nella piazza della Sacra Famiglia, alle 17 il Presepe vivente a cura della Pro Loco Città di Frosinone. Mercoledì 27, Casa della cultura, alle 19, concerto di Natale della Banda “A. Romagnoli”. Mercoledì 27 e giovedì 28, alla Villa comunale, alle 17.30, Smart Xmas games, la facciata della Villa Comunale diventerà un campo di gioco. Proiezioni 3D interattive; giochi arcade anni 80 da 4 a 8 persone insieme; per bambini, ragazzi e adulti.

Redazione Frosinone