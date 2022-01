Frosinone, nuove aule nella scuola media Campo Coni

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione dei locali, posti all’interno del terzo piano dello stabile comunale di piazza VI dicembre, ai fini della predisposizione in via emergenziale di aule scolastiche per la secondaria di I grado Campo Coni. L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore servizi tecnici, coordinato da Angelo Retrosi, aveva affidato, nei giorni scorsi, la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) per la realizzazione degli interventi che, una volta conclusi, permetteranno il trasferimento delle classi terze del plesso del quarto comprensivo, allo scopo di assicurare agli studenti, al personale docente e non docente, migliori condizioni di sicurezza, prevenzione e distanziamento interpersonale per fronteggiare le problematiche della diffusione del covid. Si trasferiranno negli spazi, prima occupati dagli uffici, circa 190 studenti. Al fine di accogliere al meglio alunni, docenti e personale non docente, il progetto prevede la rigenerazione complessiva dell’area, che sarà dotata di nuovo sistema elettrico e di condizionamento, oltre che delle più recenti tecnologie in materia di connettività. Una volta terminato il periodo emergenziale, la medesima area tornerà ad essere occupata dagli uffici e, più precisamente, dai settori oggi dislocati presso l’ex Mtc. Gli interventi edili di tramezzatura e successive rifiniture, oltre alla integrazione degli impianti di illuminazione e termici, ammontano a un importo di 154.000 euro, finanziati attraverso i fondi ministeriali con destinazione vincolata all’emergenza sanitaria.

Redazione Frosinone