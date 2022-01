Virus in Ciociaria, il sindaco Alfieri comunica il numero totale dei positivi

“Sono 176 i positivi al Covid-19 nella nostra Città in questo momento – ha affermato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri – Un numero elevato ma sicuramente in netto calo rispetto alla settimana scorsa in cui avevamo raggiunto quota 245. Il numero dei negativizzati sta superando quello dei nuovi positivi. Cerchiamo di prestare la massima attenzione ed eseguiamo tutti i comportamenti previsti per evitare i contagi”.

Redazione Digital