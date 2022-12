Frosinone, nuova rotatoria “Un’altra inaugurazione della sinistra schiaffo all’intelligenza dei ciociari”

di Roberto Passeri

Ancora una rotatoria con inaugurazione. Si pensava che dopo la prima rotatoria, con la conseguente inaugurazione, sarebbero terminate le brutte figure dei politici locali e regionali di sinistra; invece anche con la seconda rotatoria nell’Asse attrezzato di Frosinone si è assistito alla stessa scena. Questi politici hanno tagliato il nastro in pompa magna per un’opera di viabilità, che dovrebbe essere di normale, necessaria e indispensabile routine. Se questa cosa fosse successa a politici di destra le critiche non si sarebbero risparmiate, usando gli stessi toni. Tali comportamenti presentano una mentalità assai ristretta e provinciale, che dovrebbe far vergognare promotori e attori della sceneggiata. Azioni che non alzano il livello di preparazione e credibilità del personale politico del nostro territorio nel consesso regionale e nazionale. Una politica scesa così in basso e deprimente, inoltre, non fa onore a tutta la popolazione, la quale non merita un tale sconcio e uno schiaffo alla sua intelligenza. Forse ci dobbiamo aspettare che gli stessi politici saranno pronti ad inaugurare anche il rifacimento di cunette di loro competenza e l’otturazione delle buche con il bitume. Modi di agire tipici della vecchia DC. E i costi? Se le rotatorie rientrano in un progetto di 13 milioni di euro, lor signori ci dicano quanto è costata una rotatoria. Poiché qualcuno vocifera somme esagerate, sarebbe interessante se le cifre venissero pubblicate all’ insegna della trasparenza per capire fino in fondo come viene speso il denaro pubblico.

*Già dirigente scolastico