Natale in Ciociaria, ecco le luminarie nel centro storico di Ferentino 

Il Natale a Ferentino si aprirà il prossimo 4 dicembre alle 17.30, con la meravigliosa magia dell’accensione delle luminarie. Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Luciano Fiorini. Straordinarie e iridescenti installazioni luminose saranno collocate in diversi punti della città per offrire uno ‘spettacolo permanente’ visitabile durante tutte le feste di Natale. Gli scorci della città saranno valorizzati da incantevoli luci che creeranno un’atmosfera magica ma che, nel rispetto della crisi energetica, si spegneranno all’una. Ma il vero spettacolo sarà quello firmato Stardust, in scena in piazza Matteotti: si chiama ‘Tu sei polvere di stelle’, Atriale and Acrobatic Performance, con animazione per bambini a cura delle associazioni ‘I Carillon’ e ‘L’Airone’. Ritmate ed energiche coreografie, con musiche incalzanti, che cattureranno ogni tipo di pubblico in una perfetta sincronia tra musica e danza: uno spettacolo inedito, moderno e carico di forme, luci e immagini. “Da anni ormai le luminarie di Ferentino riscuotono un grandissimo apprezzamento e non solo nei confini della provincia: quest’anno – ha affermato il sindaco Antonio Pompeo – abbiamo pensato a un nuovo percorso di luci e magia che renderà ancora più bella e attrattiva la nostra città durante le festività natalizie. Sarà un altro Natale all’insegna della meraviglia e della bellezza. Per me l’ultimo nella veste di sindaco di questa straordinaria città che avrò comunque modo di salutare in un abbraccio virtuale a ridosso delle festività natalizie. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno collaborato per un altro evento che certamente lascerà il segno”. “Siamo davvero felici di festeggiare insieme un altro Natale, con uno spettacolo che certamente incontrerà il favore del pubblico – ha aggiunto l’assessore alla cultura e al turismo Angelica Schietroma – e siamo sicuro che la nostra comunità saprà apprezzare e vivere anche queste festività con armonia e con il forte senso di comunità che ci ha sempre contraddistinti”.

Redazione Ferentino