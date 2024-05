Frosinone, nuova pista di atletica al campo Zauli ecco la riqualificazione

“Ringrazio l’amministrazione regionale e, in particolare, l’assessore Palazzo per le parole dedicate al nostro capoluogo in occasione di un’importante vetrina internazionale come quella della presentazione dei campionati europei di atletica allo stadio Olimpico di Roma – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Un sincero ringraziamento va rivolto al consigliere comunale Franco Carfagna, che si è speso notevolmente per raggiungere questo risultato, e al consigliere delegato allo sport Francesco Pallone. Il capoluogo, come annunciato dall’assessore Palazzo in conferenza stampa, avrà una nuova pista di atletica con la riqualificazione dell’impianto mediante l’investimento della fondazione Sport e Salute, realizzando un progetto da me fortemente voluto e da tempo sostenuto dall’ intera amministrazione”.

“La riqualificazione dell’impianto “Zauli” – ha aggiunto il consigliere comunale Franco Carfagna – era un impegno preso su cui, da tempo, l’amministrazione comunale e l’amministrazione regionale dedicavano grandi energie ed attenzione. Il rifacimento della pista di atletica costituirà, dunque, un tassello fondamentale nell’ambito della promozione della cultura sportiva. La città di Frosinone sta per riportare agli antichi fasti una struttura cruciale per la crescita dell’attività atletica. Il mio ringraziamento va all’assessore Palazzo e alla disponibilità di Sport e Salute, oltre che ai consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo”.

“L’annuncio di oggi, da parte dell’assessore Palazzo, testimonia come l’amministrazione comunale – ha concluso il consigliere delegato Pallone – stia portando avanti un proficuo gioco di squadra tra istituzioni, imprimendo una decisa accelerazione per quanto riguarda l’impiantistica, in modo da sostenere l’attività sportiva specie tra i più giovani, valorizzando anche il lavoro quotidiano delle società del territorio”.

Redazione Frosinone