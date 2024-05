Ferma studenti e li minaccia per avere soldi, in Ciociaria arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 25enne di origini campane ma domiciliato a Cassino, già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile di rapina. Il giovane, poco prima, si è avvicinato a due studenti, in attesa dell’autobus ad una fermata della stazione ferroviaria di Cassino e dopo averli intimiditi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose, si è fatto consegnare da uno di essi dieci euro che custodiva nel portafoglio, fuggendo poi per le vie della città. Poco dopo, sempre nello stesso luogo, si è verificato un altro analogo tentativo, non riuscito, nei confronti di tre studenti minori. L’azione delittuosa non è sfuggita ad un carabiniere, libero dal servizio, appartenente alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, che passeggiando per le strade cittadine ha notato l’uomo darsi a precipitosa fuga in sella ad una bicicletta. Raggiunto dopo un breve inseguimento, dopo essersi qualificato, è riuscito a bloccare e trattenere il rapinatore fino all’arrivo dei colleghi della Stazione di Vallerotonda. La refurtiva è stata recuperata e restituita allo studente. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida che, svoltasi successivamente, sentenziava la convalida dell’ arresto e la contestuale riconferma della misura della “libertà vigilata” presso una struttura terapeutica sita nel cassinate. Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Redazione Cassino