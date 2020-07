“Tariffe comunali non diminuite, si poteva fare di più”. Così il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli, è intervenuto durante il consiglio comunale che non ha diminuito le tariffe Tari, Imu e imposta pubblicità. “Il Comune ha perso l’opportunità di sostenere famiglie e attività commerciali che nei 3 mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, a differenza di alcune che hanno lavorato, non hanno avuto evidenti problemi e tuttora sono in difficoltà”. Pizzutelli aveva proposto alla maggioranza misure fiscali a beneficio dei cittadini ripartendo l’onere sui soggetti meno colpiti dalla crisi del coronavirus oppure adottando agevolazioni rapportate agli indicatori socioeconomici come l’ISEE finanziate con risorse del bilancio.