L’amministrazione comunale di Frosinone, a seguito della richiesta espressa dalla questura di Frosinone per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha emanato un provvedimento in occasione della finale del torneo Uefa Euro 2020, con l’incontro di calcio Italia-Inghilterra, domenica 11 luglio.

L’ordinanza in oggetto è relativa al divieto di vendita, dalle 17 dello stesso giorno fino alle 5 del 12 luglio, di bevande alcoliche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati su tutto il territorio del Comune di Frosinone, con ulteriore divieto di vendita e mescita di bevande in bicchieri e/o bottiglie di vetro, che sarà consentita esclusivamente in contenitori di plastica o carta. L’ordinanza vieta inoltre il commercio itinerante in tutte le piazze circostanti, in tutte le strade ed aree limitrofe e di accesso al Parco Matusa.

