“Mercoledì 14 a Sora gazebo della Lega Giovani per la raccolta firme. Il Tour della Lega Giovani, capitanato dall’on. Toccalini Segretario federale della Lega Giovani, partito le scorse settimane da Milano, farà tappa a Sora in una delle città della Ciociaria. Il messaggio è chiaro, ripartire da una giustizia giusta e dai giovani per ricostruire da zero l’intero sistema. L’iniziativa si svolgerà a Sora, in Piazza Santa Restituta dalle ore 15:30 alle 18:00. Da qui, un passo importante, da prendere nei confronti di tutte le comunità della Provincia di Frosinone. “E’ una battaglia che va oltre il colore politico, è la battaglia di tutti. Vanno riconosciuti diritti e doveri senza sconti e privilegi dichiara la Coordinatrice Provinciale Rossi. “Vogliamo portare entusiasmo ma soprattutto informazione nel campo della giustizia nell’ambiente giovanile. Vogliamo che anche i ragazzi di 18-20 anni conoscano problemi che oggi non li affliggono ancora ma che purtroppo potrebbero farlo in futuro” afferma il Coordinatore Federale”.

“Invitiamo tutti i giovani a partecipare e a rendersi parte importante di questa battaglia, siamo pronti ad accogliere questa interessante iniziativa anche sul nostro territorio, troppo spesso dimenticato” aggiunge la Coordinatrice Provinciale, Maria Veronica Rossi.

Continua il Coordinatore Giovani di Sora “Questo Referendum rappresenta un grandissimo segno di cambiamento e voglia di giustizia. Lo strumento del Referendum previsto dalla Costituzione, è la sublimazione della democrazia, quella che parte dal basso, non diretta contro qualcuno ma per garantire l’efficienza del sistema Giustizia in un Paese che da decenni invoca la riforma del settore. Dobbiamo dare ai magistrati leggi e strumenti che rendano la giustizia operativa, e i 6 quisiti vanno verso questa direzione. Noi ragazzi siamo il futuro di questa nazione, non possiamo tirarci indietro: firmiamo tutti”.

Redazione Digital