Frosinone, nella splendida piazza Turriziani concerto in ricordo di Ennio Morricone

L’Orchestra da Camera di Frosinone si esibirà mercoledì 11 settembre alle 20.30 nella location d’eccezione della nuova piazza Turriziani, nel corso di un concerto imperdibile dal titolo “Ennio Morricone, la musica applicata”. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore al centro storico Rossella Testa, vedrà protagonisti Gennaro Del Prete (chitarre), Edoardo Petretti (piano, synth, fisarmonica), Maurizio Turriziani (basso elettrico) e Michele Avella (batteria). La scaletta della serata prevede l’esecuzione di brani consegnati alla storia della musica, divenuti patrimonio condiviso di milioni di persone, cinefili e non. Tra le emozionanti e celebri partiture in programma, quelle tratte dai film “Metti una sera a cena” e “Mission”, quelle inserite nelle pellicole cult di Sergio Leone “C’era una volta il West”, “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta in America”, “II Buono, il Brutto e il Cattivo” e le musiche tratte dalle colonne sonore dei film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano” e “Nuovo Cinema Paradiso”. Una curiosità: il direttore artistico dell’Orchestra da Camera di Frosinone, Maurizio Turriziani (carica che ricopre con il professor Maurizio Agamennone), in veste di solista, si esibisce regolarmente nelle più importanti città del mondo, presso le più prestigiose istituzioni concertistiche; come interprete attribuisce particolare interesse alla musica contemporanea, e ciò è testimoniato dalle numerose composizioni originali scritte per lui, come quella firmata da Ennio Morricone stesso, “Bra-evissimo”, un titolo che sottolinea la bravura dell’esecutore e la ridotta durata dell’opera. “Proseguono gli eventi nella rinnovata ed elegante Piazza Turriziani – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Mercoledì 11 settembre sarà la volta dell’Orchestra da Camera di Frosinone, un ensemble che dà lustro al nostro territorio, abituato a calcare i palchi nazionali e ad ammaliare il pubblico con la forza delle emozioni e della bellezza che scaturisce da ogni performance. Questo evento è particolarmente importante per la nostra città. Il Conservatorio “Refice”, eccellenza frusinate, fu il primo in Italia ad istituire già nel 1976 II Corso ordinamentale di musica jazz; qui ha insegnato anche Ennio Morricone, grande compositore e direttore a cui è dedicato il concerto di mercoledì”. “Piazza Turriziani si conferma la location ideale per ospitare eventi di spessore – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – L’esibizione dell’Orchestra di Camera di Frosinone in questo contesto unico permetterà di unire il fascino della musica alla gioia di stare insieme e condividere momenti di grande bellezza”.

Redazione Frosinone