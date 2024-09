WhatsApp della Regione Lazio, ecco come iscriversi al nuovo canale

La Regione Lazio annuncia il lancio del suo canale ufficiale WhatsApp, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione con i cittadini, rendendo l’accesso alle informazioni sempre più immediato. Il nuovo canale Whatsapp permette, infatti, aggiornamenti in tempo reale su un’ampia gamma di contenuti, tra cui le informazioni sui servizi regionali, i bandi, gli eventi, le iniziative sul territorio, i provvedimenti novità della Giunta, le allerte meteo della Protezione Civile. Il nuovo social completa e potenzia il network digitale della Regione Lazio, già presente e attivo sui principali canali. Iscriversi al canale Whatsapp della Regione Lazio è semplice: basta seguire il link (https://whatsapp.com/channel/0029VaFlSKD9sBI2VS4mw52h ) per rimanere sempre aggiornati. «La Regione Lazio non poteva fare a meno di un suo canale Whatsapp: l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, approda sugli smartphone dei cittadini laziali per essere informati tempestivamente sulle scelte e le decisioni che, ogni giorno, assumiamo. La Regione anche con questo strumento vuole essere sempre più vicina e amica. Nel canale sarà possibile trovare info sui nuovi servizi offerti, bandi, opportunità, campagne di comunicazione e iniziative che animano il nostro straordinario territorio. Invito tutti i cittadini a iscriversi per connettersi con la loro Regione ed essere aggiornati, passo passo, su come stiamo cambiando il volto del Lazio!», ha affermato il presidente della Regione Lazio.

Redazione Digital