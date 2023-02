Frosinone, mille occhi sulla città firmato protocollo sicurezza forze dell’ordine

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Frosinone, il prefetto dott. Ernesto Liguori, il sindaco del Comune di Frosinone Riccardo Mastrangeli e i rappresentanti degli Istituti di Vigilanza privata con sede nella provincia di Frosinone, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Mille occhi sulle città” che ha l’obiettivo di valorizzare i compiti di osservazione da parte delle guardie particolari giurate attraverso l’attivazione di un sistema di collaborazione informativa con le Forze dell’Ordine e con la Polizia Municipale. “La sicurezza urbana, oggetto del protocollo d’intesa siglato oggi, riveste un interesse primario per l’Amministrazione comunale, ed è su questo tema fondamentale su cui continuerà a innestarsi la proficua sinergia tra l’azione del Comune, mediante il settore della Polizia locale, e l’amministrazione della Pubblica sicurezza, con gli istituti di vigilanza – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’obiettivo è implementare la sicurezza in città, con iniziative di collaborazione informativa tra vigilanza privata, forze di polizia e polizia municipale, volti a potenziare il controllo del territorio e l’efficacia dell’attività di vigilanza privata. Un sentito ringraziamento per l’intensa, quotidiana e capillare attività svolta va rivolto al prefetto Liguori, promotore del progetto, e a tutte le forze dell’ordine del territorio, sempre al fianco dei cittadini e delle altre istituzioni su tutte le tematiche che riguardano la sicurezza collettiva e la coesione sociale dell’intera comunità”. “La collaborazione informativa – ha aggiunto l’assessore alla Polizia locale, Maria Rosaria Rotondi – avverrà tra le centrali operative degli istituti di vigilanza privata e quelle delle forze di Polizia e di Polizia municipale, attraverso procedure che garantiscano, in relazione alle singole informazioni, la necessaria tempestività”. Il documento prevede, in particolare, l’immediata comunicazione da parte degli Istituti di Vigilanza di dati e notizie d’interesse riguardanti situazioni di particolare rilievo per la sicurezza pubblica e privata, nonché di situazioni particolarmente sensibili di degrado urbano e di disagio sociale che incidono sulla sicurezza urbana. Il protocollo odierno costituisce uno strumento utile al fine di sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private, all’interno di una cornice ispirata a principi di coordinamento e di sussidiarietà, nella considerazione che la sicurezza dei cittadini è un bene comune per la cui salvaguardia è necessaria la massima sinergia e collaborazione. L’iniziativa, dopo una fase di prima attuazione nel Comune capoluogo, sarà estesa anche ad altri Comuni della provincia.

Redazione Frosinone