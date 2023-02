Veroli, nel centro storico IdentitàX ecco la mostra di Passarani

Donna o donne non fa differenza. Le opere di Paola Passarani parlano e raccontano di vite al femminile che arrivano da tutto il mondo, e in tutto il mondo portano il visitatore, aiutandolo a scoprire realtà lontane e pure vicinissime. L’inaugurazione della mostra intitolata “IdentitàX” è prevista alle 11 di domenica 5 marzo, presso la sala Crystal in via Casalunga a Veroli (FR). L’intera esposizione è composta da dodici opere che affrontano il tema della donna e dei suoi molteplici ruoli nelle società contemporanee: culture e difficoltà diverse, alternate a sconfitte e conquiste uguali in ogni angolo del pianeta che propongono ancora donne contro stereotipi e retaggi sociali che le rendono prigioniere e schiave. “Donne che hanno a che fare con regole arcaiche e limitanti, leggi inappropriate e famiglie di fatto incubatrici di un pensiero meschino ed antiquato, oltre che di regole dettate da credenze o religioni oscurantiste e intolleranti che in taluni casi sfociano in pratiche aberranti”. Con questo pensiero l’artista presenta i suoi lavori rivolti ad evidenziare condizioni di portatrici di un vissuto che spesso è lontano da noi migliaia di chilometri, ma che si avvicina assolutamente per episodi e forme di sfruttamento. Nell’esecuzione utilizza una tecnica mista e applica tessuti opachi e traslucidi che generano forme e texture, punti di forza, fragilità, ferite e zone franche, una sorta di paesaggio interiore, un viaggio nel corpo e nella mente. I materiali di riciclo ci raccontano questo viaggio, provengono da un vissuto, si rigenerano e diventano la metafora della Madre Terra. Ad accompagnare lo spettatore ci saranno i qr-code che potranno essere inquadrati con telefoni e strumenti di navigazione, grazie ai quali atterrare immediatamente nelle città e nei luoghi i cui Paola Passarani ha immaginato la vita delle sue donne, rappresentate con la tecnica della pittura su tela, impreziosita da piccoli elementi di collage. La mostra resterà aperta fino alle 20 di domenica 20 marzo, e sarà comunque visitabile anche su appuntamento.

Redazione Digital