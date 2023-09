Frosinone, mensa scolastica le tariffe non cambiano “Stessa qualità per gli alunni”

Tariffe invariate a Frosinone per il servizio di refezione scolastica in partenza lunedì 2 ottobre. “La scuola non è solo il luogo delle lezioni o delle interrogazioni, ma è il luogo in cui il futuro prende forma, giorno dopo giorno, con le sue occasioni e le sue opportunità – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – È anche un luogo la cui missione educativa non si ferma alla mera didattica, ma che insegna la bellezza dell’inclusione e della solidarietà, che ci fa tendere sempre una mano ai compagni che rischiano di restare indietro o sono in difficoltà. È il luogo in cui i nostri figli trascorrono molta parte del proprio tempo ed è per questo che le scuole hanno il dovere di rispondere ai più alti standard di sicurezza e comfort. In questo quadro, il servizio di refezione scolastica, nel capoluogo, continuerà a garantire qualità e gusto, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi”.

“L’amministrazione Mastrangeli – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Sementilli – si è impegnata affinché i costi a carico delle famiglie restassero invariati, nonostante l’adeguamento dell’importo per il singolo pasto indicato dall’Istat a giugno 2022. Anche nel caso dell’anno scolastico 2023-2024, inoltre, è previsto un contributo per il servizio di ristorazione per i nuclei familiari in difficoltà, a decorrere dall’avvio del servizio e per l’intero anno scolastico. Sono previste, inoltre, esenzioni e/o contribuzioni per i nuclei seguiti e/o segnalati dai servizi sociali. L’amministrazione – ha concluso l’assessore Sementilli – anche nell’ambito dei servizi ricadenti nella pubblica istruzione è al fianco dei cittadini, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico”. Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale del comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it) sarà possibile scaricare il modulo redatto dalla ditta concessionaria del servizio per procedere alle iscrizioni. Le tariffe della refezione sono ripartite in dieci fasce corrispondenti alla situazione economica equivalente della famiglia.

Redazione Frosinone