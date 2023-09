Come sboccia un fiore, in Ciociaria la presentazione del libro di Irene Carlevale

“Il prossimo 15 settembre si svolgerà ad Aquino la presentazione del libro di Irene Carlevale “Come sboccia un fiore” (in programma ad autunno anche a Roma e Firenze) edito da PortoSeguro – hanno affermato gli organizzatori – L’appuntamento, organizzato dall’associazione Mens Sana OdV che vede anche il patrocinio del Comune di Aquino, è previsto per le 17 presso la sala consiliare del Comune. “Come sboccia un fiore” è un libro molto introspettivo che parla di un tema delicato come il suicidio. A dialogare con l’autrice sarà Fabio Gervasio, presidente dell’Associazione, che porterà la Carlevale a raccontare come questo libro sia diventato una vera e propria missione per lei. Irene parte dal suo vissuto con l’intento di voler scardinare i tanti tabù che ruotano attorno al problema dei disagi psichici che a volte possono sfociare in gesti estremi. Partendo dalla sua esperienza personale, che l’ha vista diverse volte dover ricorrere ai servizi di cura territoriali, Irene prova a dar voce alle richieste di aiuto di quanti vivono la sua stessa esperienza, non tanto per dare soluzioni, ma per infondere coraggio e desiderio reale di guarire che per lei significa riuscire a trovare la forza di chiedere aiuto e di aprirsi. Il tema affrontato nel libro, il suicidio, viene discusso ad Aquino proprio pochi giorni dopo la Giornata Mondiale di prevenzione del suicidio che si è svolta lo scorso 10 settembre. “Come sboccia un fiore” è un libro che dona speranza, apre spunti per discussioni, riflessioni e incoraggia chi ancora, in fondo al buio, non ha trovato un primo salvifico spiraglio che possa diventare nel tempo la costruzione di una vita più sana e ricca di speranza. In fondo “di fronte all’incertezza non c’è niente di male a sperare”.

Redazione Digital