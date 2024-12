Frosinone, meno traffico in piazzale De Matthaeis quasi 700mila euro

“Il gruppo Lega di Frosinone, assessore Rossella Testa e consigliere Dino Iannarilli, esprime la propria gratitudine e soddisfazione per l’importante finanziamento di 645.000 euro assegnato dalla Regione Lazio per la riqualificazione urbanistica di Piazzale de Matthaeis. Un risultato che testimonia l’impegno concreto e determinato del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca del nostro assessore all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli, che hanno lavorato instancabilmente per ottenere questo fondamentale sostegno finanziario per Frosinone. Il progetto di riqualificazione di Piazzale de Matthaeis è un passo fondamentale verso il rinnovamento e il miglioramento del volto della nostra città. Grazie all’impegno di Ciacciarelli, la Regione Lazio ha riconosciuto l’importanza di questo intervento per il benessere della comunità, destinando risorse che permetteranno di trasformare questa zona centrale in un’area più moderna, funzionale e vivibile. Il finanziamento di 645.000 euro consentirà di realizzare una serie di interventi significativi, che includono la sistemazione delle pavimentazioni, riorganizzazione del traffico, introduzione del Capolinea BRT come nodo di scambio intermodale, la creazione di nuove aree verdi, l’adeguamento dell’illuminazione e il potenziamento delle infrastrutture. L’obiettivo è quello di rendere Piazzale de Matthaeis un luogo di aggregazione e di fruizione per i cittadini, che rispecchi la bellezza e la vivacità della nostra città. Non possiamo che ringraziare l’assessore Pasquale Ciacciarelli per aver lavorato con dedizione e passione per garantire questo risultato. Il suo impegno, infatti, non solo ha portato alla concretizzazione di questo importante finanziamento, ma ha anche rafforzato la sinergia tra la Regione Lazio e il Comune di Frosinone, per promuovere uno sviluppo armonioso e sostenibile del nostro territorio. Il gruppo Lega di Frosinone si impegna a seguire con attenzione tutte le fasi del progetto, affinché i lavori possano partire al più presto e vengano completati nei tempi previsti, per restituire alla città un Piazzale de Matthaeis all’altezza delle sue potenzialità e continuerà a lavorare con determinazione e a promuovere iniziative che abbiano un impatto positivo sul nostro territorio, garantendo a tutti i cittadini un ambiente urbano migliore e sempre più al passo con i tempi”.

Redazione Frosinone