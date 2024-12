Frosinone, il Christmas Digital Village nella piazza della stazione

“A Frosinone, per la prima volta, sbarca il Christmas Digital Village. Nella piazza dello Scalo, dal 21 al 23 dicembre, sarà infatti possibile divertirsi nel villaggio dedicato alla realtà virtuale, con laser game, laboratori tech, creazioni audio-video social, laboratori nuove tecnologie e tanto altro. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Riccardo Mastrangeli, è stata realizzata mediante l’assessorato all’innovazione tecnologica di Laura Vicano in collaborazione con il consigliere delegato alle politiche giovanili Mario Grieco.

“Siamo orgogliosi di portare a Frosinone, nella piazza dello Scalo, il Christmas Digital Village, un evento unico in tutta la provincia che unisce la magia del Natale all’innovazione tecnologica – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Questa iniziativa non è solo un’occasione per far conoscere le nuove tecnologie, ma anche per promuoverne un utilizzo orientato alla socializzazione e alla condivisione. Il villaggio è pensato per offrire esperienze uniche ai visitatori di ogni età e, in particolare, ai giovani, spesso abituati a vivere l’esperienza digitale in una modalità individuale, in solitudine davanti a uno schermo. Nel Christmas Digital Village le ragazze e i ragazzi della nostra città e dei centri limitrofi troveranno, invece, un luogo in cui divertirsi, apprendere e interagire insieme, rafforzando così il senso di comunità”. “Il Christmas Digital Village è un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della tecnologia in modo accessibile e divertente – ha aggiunto l’assessore Laura Vicano – L’evento punta a stimolare curiosità e creatività, soprattutto tra i più giovani. La realtà virtuale farà vivere ai partecipanti esperienze immersive e altamente coinvolgenti. I giocatori interagiranno tra loro attraverso gli avatar scelti all’inizio: con il Village, la tecnologia non isola, ma unisce”. “Questo evento – ha concluso il consigliere delegato Mario Grieco – è pensato per coinvolgere le nuove generazioni, offrendo loro uno spazio dove sperimentare, apprendere e divertirsi con le tecnologie del futuro, preparandosi così alle sfide di un mondo sempre più digitale”. Il Christmas Digital Village sarà aperto al pubblico nella piazza dello Scalo dal 21 al 23 dicembre dalle 16 alle 19.

Ingresso libero”.

Redazione Frosinone