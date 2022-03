Frosinone, Mastrangeli candidato a sindaco la Lega in prima linea

“Riccardo Mastrangeli vince le primarie di Frosinone con 2865 voti. Sarà il candidato sindaco di centrodestra – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un momento democratico segnato da molta partecipazione da parte del popolo di Centrodestra, che ha scelto Riccardo Mastrangeli come candidato sindaco. Le amministrative di Frosinone sono un ottimo banco di prova che sicuramente confermerà nuovamente la vittoria del centrodestra anche perché veniamo da 10 anni di amministrazione Ottaviani che insieme ai suoi consiglieri e assessori ha sempre dimostrato di avere grande capacità organizzativa e di visione per questa città. Frosinone è cambiata negli ultimi anni e quindi nel solco della continuità di questa amministrazione di centro destra sicuramente la Lega farà la sua parte e cercherà di portare in consiglio comunale consiglieri capaci che possano in qualche maniera imprimere il loro sprint per andare avanti e soprattutto per migliorare le sorti della città di Frosinone. In questi giorni stiamo già predisponendo la lista della Lega su Frosinone con il sindaco Nicola Ottaviani coordinatore provinciale del Carroccio, il quale ha fortemente voluto le primarie per la scelta del candidato sindaco; ora con Mastrangeli, già assessore capace e rispettato nel capoluogo, verso la vittoria”.

