Frosinone, mancano posti di lavoro aumenta la disoccupazione.

“Bene l’approvazione da parte del ministero del Lavoro del piano di sostenibilità finanziaria per coprire la mobilità in deroga dei lavoratori di Frosinone, i quali stavano aspettando la copertura dell’indennità per l’anno 2020, ma non sia soltanto assistenzialismo, si investa nelle politiche attive del Lavoro – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’assessore regionale Di Berardino, e tutta la Giunta Zingaretti, hanno il compito di favorire l’occupazione, e non rincorrere la mera assistenza sociale. A mio avviso occorrerebbe un tavolo permanente su questa tematica, capace di dare risposte concrete a chi crede nella dignità del lavoro e non dell’assistenzialismo. La Regione Lazio non può essere latitante su uno dei temi primari del nostro tempo, soprattutto in tempo di pandemia. Dopo l’emergenza coronavirus, infatti, la priorità non sarà più quella sanitaria bensì occupazionale. La Giunta deve farsi trovare pronta e progettare fin da ora un piano serio, studiato, e mirato sul tema”.

Redazione Digital