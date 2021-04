Il ritmo di somministrazione quotidiana continua a crescere: Ieri la regione Lombardia ha superato le 92 mila dosi somministrate — ha comunicato stamattina sul suo profilo Twitter la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti —, il 25% di tutte le inoculazioni del giorno in Italia». Moratti ha anche confermato che verranno superate le 100 mila dosi, anzi che «oggi si arriverà a circa 110 mila». Il risultato, commenta la vicepresidente è «frutto del lavoro di tanti vaccinatosi lombardi e del modello ottimizzato degli hub, realizzato e coordinato da Guido Bertolaso». Ma lo stesso Bertolaso tira ancora più in su l’asticella: «Oggi dovremmo arrivare a quota 115 mila», ha detto il consulente della Regione per la campagna vaccinale, ospite all’Aria che Tira su La7 . «In questo momento stiamo facendo 115 vaccini al minuto. Siamo già arrivati a oltre 40 mila da stamattina alle 8 e io penso che questa sera alle 21 dovremmo superare abbondantemente il traguardo che ci ha indicato il generale Figliuolo: dobbiamo superare quota 100 mila e probabilmente riusciremo ad arrivare a 115 mila. Un risultato davvero eccellente», ha detto Bertolaso. «Se si apre, si riducono gli orari del coprifuoco e si può ricominciare a vivere, tutto questo sarà possibile se la campagna di vaccinazione procederà ancor più velocemente rispetto a quello che è stato fino a oggi. Noi ci sentiamo molto responsabilizzati da questo obiettivo e stiamo dando tutti il massimo», ha aggiunto l’ex capo della Protezione civile.