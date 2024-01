Frosinone, limite a 30 km all’ora “Meno incidenti e meno smog ma occorre studio preliminare”

“La Lista Ottaviani, di fronte ad una crisi climatica in rapido peggioramento, al persistere dell’inquinamento dell’aria, agli insostenibili livelli di congestione urbana, al tasso di motorizzazione di Frosinone corrispondente a 80 auto ogni cento abitanti a fronte della media di 57 per l’ Europa e 67 per l’Italia, ritiene che potenziare il trasporto pubblico, la mobilità attiva e cercare di ridurre il numero di auto circolanti, non sia un pregiudizio ideologico ma una necessità imprescindibile per la salute e per la qualità di vita dei cittadini – ha affermato Giovambattista Martino, capogruppo Lista Ottaviani – La zona urbana a 30 km/h va prepotentemente in questa direzione. I vantaggi del limite a 30 km/h sono di tutta evidenza: riduzione delle emissioni climalteranti di CO2 (Anidride Carbonica), delle polveri sottili, del rumore, dei consumi, degli incidenti stradali e soprattutto la finalità ambiziosa di creare strade tranquille e sicure per gli spostamenti a piedi ed in bici, con spazi pubblici recuperati alla socializzazione e vivibili, restituendo autonomia a bambini ed anziani. Trattasi di trasformazioni profonde e strutturali che devono prevedere un cronoprogramma condiviso, uno studio preliminare accurato, un monitoraggio continuo, con verifiche empiriche e cambiamenti modulari, ma soprattutto una visione complessiva che integri e coniughi vari aspetti strettamente concatenati tra loro. Le zone devono essere definite partendo dai dati sui flussi, sulle fonti di inquinamento, sulla presenza di gruppi vulnerabili (quartieri molti inquinati con un’età media elevata o con numerosi bambini) di infrastrutture e peculiarità specifiche (scuole, chiese, luoghi di frequentazione etc..). Necessario un approccio graduale con fasi di prova e con zone inizialmente limitate ma in prevista e graduale espansione, da rivalutare man mano in funzione dei risultati. L’esatto contrario di quanto accaduto a Bologna, dove l’Amministrazione ha trasformato dall’oggi al domani tutta la città con limite di 30 km/h. Una zona urbana a 30 km/h presuppone utilizzo di biciclette, presenza di pedoni e mobilità attiva, programma in evoluzione progressiva a Frosinone. Nessuna emulazione ed applicazione del modello Bologna. La Lista Ottaviani propone una modalità di attuazione diametralmente opposta, ponderata, rapportata alle caratteristiche attuali della nostra città con successivi adattamenti in funzione dell’applicazione del piano di risanamento dell’aria, cercando di limitare i disagi che inevitabilmente accompagnano ogni trasformazione ma sempre con obiettivi chiari, imprescindibili, non derogabili: l’ambiente e la salute, la qualità della vita e la vivibilità della città. Queste le tematiche del confronto, non altro. Tenendo, ovviamente, in debita considerazione le condizioni del manto stradale, che, se in tutte le strade della città deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria, come già avviene, nelle zone a 30km/h dovrà essere monitorato accuratamente, considerata la attesa promiscuità tra pedoni, ciclisti ed automobili. I ventilati intasamenti di auto e congestioni delle vie cittadine, scongiurabili con modalità applicative e corrette tempistiche seguite da verifiche empiriche ed adeguate e pronte correzioni, non possono rappresentare motivo di non realizzazione. La posta in gioco è alta: ambiente e salute e tutto ciò che ne comporti la salvaguardia, deve trovare attuazione. Questo il campo del confronto tra gli amministratori da condividere con i cittadini”.

Redazione Digital