Frosinone, lavoro ambiente salute ecco il coordinamento delle associazioni

“Le Associazioni di seguito riportate: Coordinamento No Forno Crematorio; Comitato Via Fontana Unica; Comitato Via Selva Dei Muli; Associazione Culturale Convivium Perenne; Fare Verde Frosinone; Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente si sono riunite il giorno 10 gennaio 2025 per esaminare la difficile realtà cittadina, causa di tanti disagi e difficoltà nella quotidianità di tutti – hanno affermato Francesco Notarcola e Giovambattista Martino – Dopo ampia disamina, approfondita discussione e numerosi interventi si è deciso di costituire un coordinamento e di promuovere incontri pubblici nei quartieri della città, oltre predisporre una giornata di mobilitazione e protesta per rappresentare agli Organi Istituzionali di intervenire concretamente a correzione delle molteplici criticità che assillano Frosinone. Dalla mobilità caotica ed ingestibile alla carenza dei servizi primari spesso gestiti in maniera autoritaria ed aggressiva (Acea etc.) ; dall’emergenza sanitaria inquinamento relata all’impossibilità di accedere ai servizi sanitari fondamentali (Pronto Soccorso, Liste di attesa). Convinzione di tutti è che non si può continuare inermi ed indifferenti ad assistere anno dopo anno alla diminuzione degli indici di vivibilità a Frosinone. Si sta procedendo all’elaborazione di un progetto, che parta dal basso, per una città attrattiva con il coinvolgimento dei cittadini, le cui finalità siano : ambiente, salute, lavoro, cultura, politiche giovanili, terza età e vecchiaia, urbanistica, preservazione e conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico, sport e tempo libero, cura del decoro urbano in ogni sua declinazione, nel rispetto della dignità dei nostri cittadini”.

Redazione Digital