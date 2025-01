Frosinone, nuova rotatoria Madonna della Neve ecco i lavori

L’amministrazione comunale, mediante l’assessorato lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi, sta procedendo alla ristrutturazione funzionale ed estetica della rotatoria in piazza Madonna della Neve, con l’intervento di sostituzione dei cordoli. Il personale specializzato sta provvedendo, dunque, alla demolizione degli attuali cigli stradali che delimitano la rotatoria e l’isola spartitraffico direzione incrocio con via Casilina Nord/via Marco Tullio Cicerone, con adeguamento del fondo stradale interessato finalizzato all’eliminazione degli avvallamenti. La nuova perimetrazione della rotatoria verrà eseguita mediante impiego di cordoli in gomma riciclata di colore alternato nero-giallo. Al termine dell’intervento, sarà facilitato l’allineamento con la nuova isola spartitraffico, migliorando il raggio di curvatura lato Via Tiburtina. All’interno della rotatoria stessa è prevista la posa di nuova ghiaia calcarea di colore bianco e di adeguata sezione. Infine, è previsto il rifacimento della segnaletica sia orizzontale sia verticale. “L’intervento sulla rotatoria di piazza Madonna della Neve, in una zona di importanza fondamentale per la città – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – è volto non solo a migliorare la viabilità cittadina, aumentando sicurezza e funzionalità, ma anche a implementare il decoro dell’area. Decoro urbano e manutenzione rappresentano, infatti, un ambito prioritario di attività da garantire su tutto il territorio del capoluogo”. L’assessore ai lavori pubblici, Angelo Retrosi, ha aggiunto: “Il restyling della rotatoria in piazza Madonna della Neve è un progetto che punta a una migliore fluidità del traffico mediante l’impiego di soluzioni moderne e sostenibili”.

Redazione Frosinone