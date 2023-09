Frosinone, l’ambasciatore del Marocco ringrazia il sindaco Mastrangeli

“Ringrazio l’ambasciatore S.E. Yousef Balla del messaggio rivolto alla nostra comunità, in queste ore di grande angoscia e dolore per le terribili conseguenze del terremoto che ha colpito il Marocco lo scorso 8 settembre – ha affermato il sindaco Riccarco Mastrangeli –

La città di Frosinone ribadisce la propria solidarietà alla popolazione del Marocco e si stringe attorno alla comunità frusinate di origini marocchine, rivolgendo loro un sentito pensiero di vicinanza fraterna”.

Il testo della lettera dell’ambasciatore, S.E. Yousef Balla, indirizzata al sindaco Mastrangeli.

“Gentile, ho avuto il piacere di leggere il Vostro messaggio e ho l’onore di inviarLe i miei più Alti e sentiti ringraziamenti per la testimonianza di solidarietà e vicinanza con il Regno del Marocco e la sua popolazione, e in particolare con la comunità marocchina di Frosinone, in questo difficile momento di lutto a seguito del terremoto che ha colpito il nostro paese l’8 settembre scorso. Il Regno del Marocco è colpito dall’incredibile mobilitazione e dallo straordinario slancio di sostegno e solidarietà che sta ricevendo ogni giorno da parte degli italiani, a testimonianza dell’antica e solida amicizia, suggellata da profondi legami diplomatici, tra i nostri Paesi e i nostri Popoli. Colgo l’occasione per trasmetterLe, e per Suo tramite a tutta la cittadinanza, italiani e marocchini del frusinate, Alti saluti e ringraziamenti per questa manifestazione di umana vicinanza. Nel rinnovare la nostra disponibilità a piena collaborazione sui temi di interesse comune, e con l’augurio di poterLa rincontrare e ospitare presso la nostra sede diplomatica, l’occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti”.

Redazione Frosinone