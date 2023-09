Isola del Liri, ambiente sport e salute per i cittadini ecco Sport City Day

Una Giornata Nazionale per promuovere la salute nelle città come bene comune. Isola del Liri aderisce a Sport City Day che si svolgerà il prossimo 17 settembre a partire dalle 9 fino alle 11 su Lungofibreno e Tremoletto. “È una manifestazione per affermare l’importanza dello sport e dell’ambiente per la salute e il benessere dei cittadini, per promuovere un’azione consapevole delle amministrazioni ponendo al centro della loro agenda la città come bene comune – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini. In piazze e strade di 140 città si svolgeranno attività di sport e benessere per tutti i cittadini. Promossa da Health City Institute, C14+ e Fondazione SportCity, con Federsanità e ANCI Lazio si pone l’obiettivo di promuovere sani stili di vita nel territorio dei comuni della regione. E la scelta non poteva che ricadere sull’area del Lungofibreno, motivata dalla presenza di un invaso circondato da una pista sterrata per camminare e correre e che al contempo vede la presenza di numerose specie acquatiche, di volatili che nidificano nella rigogliosa vegetazione. È un luogo che negli anni ha assunto una vocazione sportiva rilevante, con notevoli investimenti di risorse proprio allo scopo di valorizzare questo spazio interessante sotto tanti punti di vista e divenuto nel 2017 Monumento Naturale con aree di sosta ed intrattenimento per poter praticare ginnastica. Un luogo importante anche sotto il profilo storico-archeologico con gli scavi effettuati su un sito preistorico già al centro degli studi dell’antropologo di Isola del Liri Giustiniano Nicolucci. Nelle immediate vicinanze è possibile poi ammirare la Torre Follonica cosiddetta di Cicerone in località Carnello, la casa natale dell’illustre oratore arpinate, nell’area dell’attuale basilica minore di San Domenico. Promuovere la salute ed i corretti stili di vita costituisce un obiettivo primario e per questo lavoriamo ogni giorno per creare una città più sostenibile ed a misura di tutti”.

Redazione Isola del Liri