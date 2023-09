Frosinone, intesa con la Regione Lazio completamento opere di urbanizzazione

“Quest’oggi abbiamo approvato in Giunta Regionale il Protocollo di Intesa Regione Lazio-Comune di Frosinone per il completamento delle opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del P.E.E.P del Comune di Frosinone, un intervento necessario per consentire il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui mancato completamento nel tempo è dipeso dalla insufficienza delle risorse finanziarie stimate in sede di progettazione e dalla necessità di adeguare alle normative sopravvenute le reti fognatizie, e di costruire nuove vasche di laminazione, interventi fondamentali in considerazione di un rischio idrogeologico da prevenire per evitare catastrofi purtroppo all’ordine del giorno – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – È infatti intenzione della Regione Lazio, in accordo con il Comune di Frosinone, creare le condizioni per il completamento dei Piani di Zona già avviati attraverso la definitiva realizzazione delle opere di urbanizzazione e della edificazione privata, avendo quale linea guida quella di contenere il consumo del suolo ed integrare gli interventi edilizi previsti con le infrastrutture ed i servizi adeguati. Ho voluto fortemente giungere alla definizione di tale provvedimento quale atto necessario per la realizzazione di un intervento tanto atteso dal territorio e che finalmente può giungere a conclusione. È intenzione della Regione Lazio ed in particolare del mio Assessorato proseguire in questa direzione in modo da ripetere quando fatto con il Comune di Frosinone anche con i restanti capoluoghi di provincia del Lazio, a dimostrazione di una vicinanza concreta della struttura regionale alle realtà territoriali, fattore fondamentale per la complessiva crescita del nostro territorio”.

Redazione Digital