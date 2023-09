Cinghiali in Ciociaria, la Provincia in prima linea per risolvere il problema

“L’ATC FR1 su sollecitazione del presidente del consiglio provinciale e delegato alla Polizia Provinciale, Gianluca Quadrini e a seguito anche delle azioni già intraprese dall’ATC FR2 per il contenimento della specie dei cinghiali, ha deliberato, in consiglio, nella giornata di ieri, l’intenzione di avviare tutte le procedure necessarie per far fronte all’emergenza cinghiali. Quadrini si è attivato sposando questa criticità e riuscendo a trovare una linea risolutiva. “Così come è stato per l’ATC FR2, un altro grande passo in avanti si deve compiere coinvolgendo anche tutti i comuni dell’ATC FR1 – ha affermato Gianluca Quadrini – Intanto, su nostra sollecitazione, quest’ultima nella giornata di ieri, ha deliberato in consiglio l’attivazione di procedure per affrontare il problema dei cinghiali. Seguiranno a breve delle riunione tra la Polizia Provinciale, la Provincia di Frosinone, la Regione e l’ATC FR1 per studiare tutte le modalità di azione, così come è accaduto con l’ATC FR2. La nostra provincia è sempre più vicina ai sui territori e alla salvaguardia e la tutela dei cittadini. Interpelleremo anche i sindaci dei comuni dell’ATC Fr1 affinchè ci sia una sinergia tra le autorità competenti e le istituzioni. Ringrazio il presidente, Stefano Pirazzi, per la collaborazione e la prontezza di azione”.

Redazione Digital