Frosinone, in televisione l’ex sindaco Ottaviani “Soldi agli ospedali e alle imprese”

Nicola Ottaviani (Lega), segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è intervenuto questa mattina nella trasmissione “Sette giorni”, in onda su Rai 1 Parlamento, per parlare delle novità contenute nel Decreto Bollette, approvato in Aula. Nel provvedimento sono presenti nuovi sostegni economici al personale dei servizi di Pronto Soccorso ed ulteriori crediti di imposta per le aziende, in ambito di ricerca, o nel caso di aumento delle tariffe energetiche per importi superiori al 30%, rispetto alle precedenti tariffe praticate in bolletta. A proposito di crediti d’imposta, sui consumi energetici riservati alle aziende, l’onorevole Ottaviani ha affermato “questa misura va a sommarsi ad un altro credito d’imposta, quello delle start up innovative impegnate nei settori dell’ambiente e della sanità, immettendo nuova liquidità indiretta nel circuito delle imprese virtuose, sulle quali si gioca la partita della competitività, anche in ambito europeo”.

Redazione Digital