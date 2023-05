Frosinone, il compositore di “Mare Fuori” ospite del Festival nazionale licei musicali

Sarà Stefano Lentini, il noto compositore italiano autore di Mare Fuori, la colonna sonora originale dell’omonima serie tv, il super ospite della finale del Festival Nazionale dei Licei Musicali, che si svolgerà giovedì 1° giugno alle 16, nella splendida cornice dell’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Il concorso, ideato da Campus (la società che realizza il Salone dello Studente in tutta Italia), dall’Istituto di Istruzione Superiore Bragaglia di Frosinone e da Radio Mia WebRadio, con la collaborazione di Ricordi Music School, si rivolge a gruppi musicali, ensemble e orchestre dei licei musicali di tutta Italia.

Alla manifestazione, giunta quest’anno alla seconda edizione, hanno partecipato decine di gruppi, provenienti da istituti scolastici di diverse regioni italiane, dal Nord al Sud della Penisola (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata fino alla Sicilia).

Giovedì a Frosinone si esibiranno le band vincitrici individuate dalla giuria, composta da esperti del settore e guidata dal direttore artistico del Festival, Felice Fulco, che afferma: “Quest’anno la scelta dei vincitori è stata particolarmente difficile perché il livello delle composizioni e delle performance presentate da ragazze e ragazzi è stato molto elevato sia dal punto di vista tecnico che espressivo”. Jazz, pop o classico, poco importa. Giovedì l’Auditorium del Refice si riempirà delle sonorità che più piacciono alla Gen Z. Davvero interessanti i premi in palio: dalla possibilità di produrre e mixare online i propri brani alla pubblicazione e distribuzione dei brani con etichette discografiche, dalla trasmissione dei brani sulle radio partner dell’evento, alla condivisione sui social, da servizi fotografici alla realizzazione di video. In più il Premio Live prevede l’esibizione a Milano in occasione della serata finale di un concorso per band under 20 e il Premio Radiospeaker.it consta di una borsa di studio del valore di 599 euro per un corso a scelta. Il primo tratto di una strada che può portare al successo. “Campus, promuovendo le buone pratiche nel mondo della scuola, con questo contest dà visibilità ai giovani e li incoraggia a investire nel proprio futuro e nei propri sogni”, dice Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori. “Perché la creatività, che si esprime a vari livelli e in contesti diversi, è sempre di più una dote indispensabile per la creazione di una propria carriera professionale”.

Redazione Digital