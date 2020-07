“Dello spostamento della scuola di volo per elicotteristi se ne parla da tempo e le odierne grida d’allarme, da parte dei politici di area governativa, hanno poco pregio atteso che, dovendo tutelare il territorio, non hanno agito in modo consono o non hanno agito proprio.

Il Direttorio di Fratelli d’Italia “Frosinone pensa in grande”, facendo propria l’iniziativa proporre una mozione in ogni consiglio comunale della provincia volta a sensibilizzare le assise sul tema, esprime la massima contrarietà alla delocalizzazione della scuola, divenuta negli anni eccellenza ed orgoglio della città di Frosinone.

Ciò posto, si intende aggiungere una importante riflessione e un tema su cui verrà chiesto, a tutti gli schieramenti politici, di palesare il loro intendimento.

Se l’Aeronautica Militare ha deciso di spostare la scuola sulla base di un proprio riassetto interno ed ha, negli anni, elaborato strategie in tal senso, senza che la classe politica dirigente del territorio sia intervenuta nei modi e nei tempi giusti, oggi rischia di essere troppo tardi per fermare il progetto.

Pertanto, se così dovesse essere, il Direttorio della città di Frosinone di FdI chiede fermamente all’autorità militare, che ci toglierà un pezzo di storia, di economia e un simbolo, secondo solo al Leone Rampante, di venire incontro alle esigenze della città e di non ostacolare e semmai favorire una eventuale richiesta di trasformazione dell’aeroporto da militare a civile.

L’Assessore alla Governance Avv. Pasquale Cirillo, quale membro del Direttorio di FDI “Frosinone pensa in Grande”, l’Ing. Romano Mattei, Vice Presidente di “Riva Destra Frosinone” e membro del Direttivo di FDI, insieme con il Portavoce cittadino di FDI, capo del Direttorio “Frosinone pensa in Grande”, nel lanciare la proposta di trasformazione dell’aeroporto Moscardini da militare e civile, chiedono alla massima autorità cittadina, il Sindaco Nicola Ottaviani e alla sua Giunta, di farsi promotore dell’iniziativa attraverso l’ENAC e presso il Ministero della Difesa, affinché si possa realizzare ciò che è già stato fatto per altri siti militari (Aeroporto militare di Pantelleria, divenuto da militare a civile).

La presenza nel Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, dell’On. Alfredo Pallone, primo sostenitore insieme al Sen. Massimo Ruspandini, del progetto “Frosinone pensa in Grande”, e che ha già palesato la pronta disponibilità, potrà essere il volano per la riuscita del progetto.

Riprenderebbe corpo, su nuove e più consistenti basi, una iniziativa, lanciata alla fine degli anni ’90 nell’ambito di una conferenza programmatica dell’allora Alleanza Nazionale, per l’apertura anche al traffico civile dell’aeroporto di Frosinone: un progetto che, in anticipo sui tempi di circa 20 anni, aveva come fiore all’occhiello il collegamento con il centro di Roma attraverso l’interconnessione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità Napoli Roma, che è oggi diventata realtà.

L’attuale assetto geografico, economico ed infrastrutturale consentirebbe all’aeroporto frusinate di essere in termini temporali, rispetto a Ciampino e a Fiumicino, il sito più vicino al centro della Capitale e costituisce un vantaggio strategico unico e insuperabile.

Stante l’attuale situazione economica nazionale, con carenza di investimenti e considerando gli effetti disastrosi che la politica della delocalizzazione ha prodotto sul nostro tessuto industriale, desertificando ciò che era stato costruito nel dopoguerra, si valuta la estrema difficoltà per il riproporsi di una nuova primavera industriale.

Per tutto quanto sopra, si ribadisce e si insiste sul fatto che un aeroporto civile rappresenta oggi l’unica soluzione fattibile dotata di grande rilevanza economica e foriera di nuova crescita e di sviluppo del tessuto socio economico cittadino e dell’intera provincia.

In conclusione, ferma la contrarietà allo spostamento della scuola di volo, si invita l’intera comunità a valutare e sostenere l’iniziativa di aggiungere lo scalo civile ovvero di trasformare l’intero sito in aeroporto civile”.

Ing. Romano Mattei – Vice Presidente di Riva Destra Frosinone – membro del Direttivo di Frosinone di FdI

Avv. Pasquale Cirillo – Assessore alla Governance del Comune di Frosinone e membro del Direttorio di FDI “Frosinone pensa in Grande”

Giuseppe Vittigli – Portavoce cittadino di FDI e Presidente del Direttorio di FDI “Frosinone pensa in Grande”

Redazione Digital